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Песков рассказал о принимаемых мерах из-за заражения главврача больницы в Коммунарке

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Все, кто с президентом России Владимиром Путиным посещали больницу в Коммунарке, главный врач которой заразился коронавирусом, проходят ежедневное тестирование. Об этом 1 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Естественно, мы принимаем меры предосторожности, мы исключаем какие-то совещания. Всё максимально стараемся делать дистанционно. Говорю вам за президента, вы видите, я вам сказал о сегодняшней новации — президент предпочитает эти дни делать всё так же дистанционно, так же онлайн, но предпочитает для этих телеконференций все-таки использовать защищенные каналы связи, слава богу, такие технические возможности есть», — сказал он.

Песков отметил, что сегодняшний брифинг проводится дистанционно, а сам он в этот момент находится в офисе. Президент, в свою очередь, тоже работает удаленно, и данный формат будет «максимально широко» использоваться. При этом глава государства не планирует проводить никаких показательных акций, так как он «принимает меры действенные».

Ранее 31 марта главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что у него положительный тест на коронавирус. Он заявил, что чувствует себя хорошо, изолировался в собственном кабинете и продолжит работать дистанционно.

Ожидается, что в связи с новостью об инфицировании Проценко в больнице будут приняты меры дополнительной безопасности.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.кв

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 440, достигнув 2777. Пациенты зарегистрированы в 75 регионах. За весь период выздоровели 190 человек. За последние сутки зафиксировано семь новых смертей от коронавируса. Таким образом, общее количество погибших достигло 24.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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