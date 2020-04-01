Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом форс-мажором для аренды

Введенные против коронавируса меры могут рассматриваться как форс-мажор по договорам аренды. Об этом в среду, 1 апреля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания президента с членами правительства.

Также премьер заявил, что кабинет министров предлагает распространить мораторий на проверки на социально ориентированные некоммерческие организации. Кроме того, по его словам, социально ориентированные НКО в данном случае должны получить те же льготы, что и субъекты малого и среднего предпринимательства.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 1 апреля, в мире заразились более 884 тыс. человек, умерли — более 44 тыс.

По данным оперативного штаба, число заразившихся коронавирусом в России достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались ― 24.

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