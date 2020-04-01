Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 827 тыс.

Число зарегистрированных случаев инфицирования новым типом коронавируса в мире увеличилось до 827 419, умерли за всё время 40 777 человек. Такие данные вечером 1 апреля приводит сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным организации, за последние сутки в мире заразились вирусом более 72 тыс. человек, умерли свыше 4 тыс. пациентов.

Ранее в этот день гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшее время число зараженных коронавирусом в мире превысит 1 млн человек.

Кроме того, в организации объяснили отсутствие публикаций данных о количестве выздоровевших от инфекции тем, что многие страны предоставляют такую информацию не систематически.

Тем временем ученые из Университета Гонконга пришли к выводу, что переливание крови от переболевших коронавирусом людей может помочь при лечении новых пациентов.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем инфекционного заболевания COVID-19, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.