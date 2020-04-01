ВОЗ объяснила прекращение публикации данных об излечившихся от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перестала публиковать данные о количестве выздоровевших от коронавируса в мире, поскольку многие страны предоставляют их не систематически. Об этом 1 апреля заявил официальный представитель организации Тарик Язаревич.

«Что касается случаев выздоровлений за пределами Китая, у нас нет единых данных из разных источников о том, как много официально подтвержденных случаев выздоровления от COVID-19, потому что не все страны систематически сообщают нам эти данные», — приводит слова Язаревича «РИА Новости».

Также, по словам представителя ВОЗ, нужно получить больше эпидемиологических данных о выработке иммунитета к новому типу коронавируса, а также найти способы определения полного выздоровления пациентов.

По последним данным, число инфицированных в мире превысило 750 тыс., умерли за всё время более 36 тыс. человек.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем инфекционного заболевания COVID-19, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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