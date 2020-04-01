Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 750 тыс.

Число инфицированных новым типом коронавируса в мире выросло до 754 948, умерли за всё время 36 571 человек. Такие данные вечером 31 марта привел сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Уточняется, что за сутки инфекция была выявлена у более чем 57 тыс. человек. Всего заражение распространилось на 203 страны мира.

Ранее в этот день Соединенные Штаты опередили Китай по количеству жертв заболевания, страна также лидирует по количеству инфицированных.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем инфекционного заболевания COVID-19, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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