Прямой эфир
Сюжет:

США опередили Китай по количеству умерших от коронавируса

0
Фото: REUTERS/Stefan Jeremiah
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 3415 человек. Такие данные во вторник, 31 марта, привел Университет Джонса Хопкинса.

К настоящему моменту количество скончавшихся в США превысило количество жертв инфекции в Китае, где умерли 3309 пациентов.

Корона под колпаком: как будет работать система слежения при карантине
Технология может быть дополнена модулем с возможностью определения местоположения человека с точностью до 10 см

Общее количество заболевших в США на данный момент составляет 175 067 человек.

В России, по последним данным, число зарегистрированных случаев выросло на 500 за сутки и достигло 2337, умерли 17 пациентов.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем инфекционного заболевания COVID-19, произошла в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всероссийская организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometers, число случаев заражения новым типом коронавируса к 31 марта в мире превысило 828 тыс. человек, 40,7 тыс. скончались, 174,4 тыс. выписаны из больниц.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Генпрокуратура проверит аэропорты на соблюдение мер против коронавируса
Вирусологи оценили принятые «ФосАгро» меры по противодействию COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020