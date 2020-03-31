США опередили Китай по количеству умерших от коронавируса

Количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 3415 человек. Такие данные во вторник, 31 марта, привел Университет Джонса Хопкинса.

К настоящему моменту количество скончавшихся в США превысило количество жертв инфекции в Китае, где умерли 3309 пациентов.

Общее количество заболевших в США на данный момент составляет 175 067 человек.

В России, по последним данным, число зарегистрированных случаев выросло на 500 за сутки и достигло 2337, умерли 17 пациентов.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем инфекционного заболевания COVID-19, произошла в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всероссийская организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometers, число случаев заражения новым типом коронавируса к 31 марта в мире превысило 828 тыс. человек, 40,7 тыс. скончались, 174,4 тыс. выписаны из больниц.

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