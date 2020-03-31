Генпрокуратура проверит аэропорты на соблюдение мер против коронавируса

Генеральная прокуратура организовала проверку противоэпидемических мероприятий в аэропортах России в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ГП во вторник, 31 марта.

Генпрокуратура вместе с транспортными прокурорами организовала проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в аэропортах, в том числе в терминалах бизнес-авиации.

«В ходе проверки будет дана оценка полноты реализации операторами аэропортов, перевозчиками и уполномоченными органами противоэпидемических мероприятий в аэропортах и воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Ранее в этот же день стало известно, что в московском аэропорту Домодедово появились разметка для соблюдения дистанции в 1,5 м и пункты для дезинфекции рук. В зонах прилета и вылета разместили плакаты, на которых написано о профилактике распространения инфекции, каждые 15 минут звучат соответствующие аудиосообщения.

В воздушной гавани сократили интервалы уборки помещений в терминале. Для дезинфекции используются средства с содержанием веществ, которые рекомендовал Роспотребнадзор. Также обрабатываются пассажирские кресла, амбулифты, багажные тележки и другие предметы, которые часто используются.

В сообщении на сайте аэропорта Шереметьево говорится, что все терминалы оснастили тепловизорами для дистанционного измерения температуры тела граждан. В терминалах есть специальные изоляторы с отдельным входом с перрона, чтобы не смешивать потоки здоровых пассажиров с инфицированными. Заразившихся будут госпитализировать в инфекционные больницы специализированным транспортом. Дезинфекцией воздушной гавани займется ГУП «Московский городской центр дезинфекции».

По данным оперштаба на 31 марта, в России выявили 2337 случаев коронавируса, умерли 17 пациентов.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе.​​ Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.