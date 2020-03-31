Игра на вылет: что происходит с иностранцами, оставшимися в российских аэропортах

В новосибирском аэропорту Толмачево объявили голодовку жители Киргизии, которые не могут попасть на родину , об этом говорится в видеоролике, размещенном в интернете 28 марта. Всего в здании находятся 200 человек, включая женщин и детей, — улететь самостоятельно они не могут, поскольку и Россия, и Киргизия закрыли границы из-за распространения коронавируса, а специальный борт за ними направлен не был.

Ранее с такими же проблемами столкнулись сотни жителей соседних стран, прежде всего мигранты. Однако большинство из них к этому моменту удалось вывезти на родину. Подробнее о том, кто сегодня вынужден находиться в российских аэропортах и с какими проблемами сталкиваются эти люди, — в материале «Известий».

«Не собираются нас вывозить домой»

Видео, на котором несколько женщин в медицинских масках сообщают, что приняли решение объявить голодовку, разместило в интернете новостное агентство «24kg» в субботу, 28 марта . По данным агентства, речь идет о представителях группы граждан Киргизии, которые не могут вылететь в страну из аэропорта в Новосибирске.

«Мы вынуждены были объявить голодовку, потому что наше правительство не собирается нас вывозить домой. Мы объявили голодовку, но у меня такой диагноз, гипогликемия, что мне голодать нельзя. Но я вынуждена это сделать, чтобы обратить внимание властей на нашу проблему и быстрее ее решить», — говорит на видео одна из женщин.

О1 Граждане Киргизии, застрявшие в аэропорту Толмачево Фото: youtube.com/News agency 24kg

По данным журналистов, люди не могут вылететь в страну уже две недели. Всего их около 200 человек, в том числе женщины и дети .

О том, что Киргизия, как и большинство других стран мира, закрывает границы и запрещает въезд иностранцев, стало известно 12 марта. Запрет вступил в силу 18 марта. Еще раньше в стране ужесточили пограничный контроль из-за распространения коронавируса.

Авторы обращения рассказали, что незадолго до этого с ними встретился консул Киргизии, но он не смог ответить на вопрос о том, когда они смогут отправиться на родину.

В то же время в посольстве Киргизии в Москве сообщили, что дипломаты и представители диаспоры уже подключились к решению проблемы.

J2 Бишкек, 26 марта 2020 года

«Изначально 27-го был отменен рейс на 200 человек. С тех пор идут переговоры, беседуют наши сотрудники генерального консульства. По информации генконсульства, из тех людей осталось на данный момент 60–70. Их обеспечили питанием. Также они обеспечены всеми медицинскими препаратами, средствами, масками, санитайзерами, перчатками. Им всем было предложено бесплатное жилье со стороны диаспоры и генконсульства, но не все захотели», — цитирует радио «Говорит Москва» пресс-секретаря посольства Кыргызской Республики в РФ Гулбарчын Байымбетову.

Попытки наладить связь

Одна из женщин, Ирена Степкичева, рассказала журналистам, что на связь с дипломатами своей страны они пытались выйти несколько дней. При этом отправлять за ними самолет, по ее словам, власти не готовы.

«Мы пытались связаться с работниками генконсульства с 20 марта, но на связь они вышли только через два дня. Когда я стала объяснять ситуацию одной сотруднице, она ответила, что это наши проблемы, и положила трубку. После этого на звонки никто не отвечал. Я связалась с МИД Кыргызстана, и мне посоветовали вылететь в Москву, где есть регулярные рейсы. Но для меня это нереально», — цитирует ее слова издание «Спутник».

Люди подчеркивают, что готовы сдать все необходимые анализы и отправиться в обсервацию для дальнейших наблюдений, если их отправят в Киргизию. Они опасаются, что в противном случае им придется оставаться в аэропорту до 30 апреля.

М3 Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

До этого в похожей ситуации оказались граждане Узбекистана. Их в новосибирском аэропорту находилось несколько сотен человек: они не могли вылететь на родину после того, как республика закрыла границы из-за угрозы распространения заболевания. После того как о проблеме написали СМИ, 22 марта правительство республики организовало чартер, который вывез их в Ташкент. Там их планировали отправить на 14-дневный карантин.

Некоторые из граждан Киргизии утверждают, что, по словам начальника аэропорта, в ближайшее время он будет закрыт и им придется покинуть здание. При этом в пресс-службе воздушной гавани изданию «Тайга.инфо» эту информацию опровергли: там заявили, что люди находятся в международном терминале, при этом у сотрудников пресс-службы не было информации о том, что их могут заставить покинуть аэропорт. С просьбой прокомментировать ситуацию «Известия» обратились к администрации аэропорта, однако к моменту публикации материала комментарий получен не был.

«Душа нет, ничего нет»

Еще на прошлой неделе вылета домой ждали тысячи человек не только в Новосибирске, но и в других крупных городах. В Москве в том числе домой не могли улететь около 600 граждан Узбекистана. Но сейчас проблему удалось решить, рассказал «Известиям» Батыржон Шермухаммад, юрист, основатель портала помощи мигрантам «Мигрант».

— Последний самолет в Узбекистан был 27 марта. В ближайшее время больше самолетов в страну не будет, — отметил он.

М4 Аэропорт Внуково, 25 марта 2020 года Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Пока люди оставались в аэропортах, наиболее сложная ситуация, по его словам, складывалась в Шереметьево. Также группа мигрантов была в аэропорту Жуковский.

Едой и юридической помощью людей обеспечивали общественные организации. В том числе волонтеры по договоренности с аэропортом привозили в здание горячую пищу, рассказал собеседник издания. При этом к некоторым из них не было прямого доступа, поскольку они находились в «чистой» зоне.

До сих пор, однако, неясной остается судьба трех иностранных граждан, которые оказались заблокированы в транзитной зоне Внуково. О них стало известно в конце прошлой недели. Они находятся в тяжелых условиях, при этом занимаются ими пока прежде всего представители общественных организаций.

— Сейчас, насколько мне известно, в Москве остались только три человека в транзитной зоне Внуково. Это граждане Туркмении и Киргизии. Мы каждый день звоним в погранслужбу, но они говорят, что ничего сделать не могут — границы же закрыты. Посольство Туркмении вообще не отвечает, посольство Киргизии говорит, что ничем помочь не может, — отмечает собеседник «Известий».

По его словам, у этих людей нет душа, они вынуждены спать на стульях, при этом из-за того, что они находятся в транзитной зоне, доступа к ним нет. Наиболее сложной, по его словам, является ситуация с гражданкой Туркмении Мадиной Ашировой. Девушка учится в Самарском университете, в аэропорту она оказалась с группой других студентов. Из-за объявленной пандемии они досрочно возвращались с практики в Анталии, однако Мадину Аширову, которая является гражданкой другого государства, на территорию Российской Федерации уже не пустили: в стране к этому моменту был введен запрет на въезд для иностранцев . Она также не смогла сесть на самолет в Стамбул, билет на который ей оплатили родственники.

М5 Аэропорт Внуково, 25 марта 2020 года Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Подробнее про ее историю ранее писал «Коммерсант». Двух других иностранных граждан, которые вместе с ней находятся в транзитной зоне, уже в ближайшее время должны забрать дипломатические представители их государств.

«Известиям» не удалось дозвониться до посольства Туркмении в Москве по указанному на сайте телефону, чтобы уточнить, планируется ли оказать какую-либо помощь Мадине Ашировой.

Граждане Узбекистана, которые не смогли вернуться на родину до приостановки авиасообщения, сейчас находятся в хостеле, который для них сняли представители посольства , пояснил Батыржон Шермухаммад.

— Часть людей переселились в хостел, который специально для них сняло посольство Узбекистана. Сначала люди не хотели покидать аэропорт, но когда стало понятно, что до мая точно бортов не будет, переехали, — отметил он.