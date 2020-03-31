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В Домодедово появились дезинфекторы для рук и разметка для дистанции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В московском аэропорту Домодедово появились разметка для соблюдения дистанции и пункты для дезинфекции рук.

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Также в зонах прилета и вылета разместили плакаты о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции, каждые 15 минут звучат соответствующие аудиосообщения.

«В зоне прилета и вылета внутрироссийских рейсов и международных рейсов для пассажиров организованы пункты для дезинфекции рук. В зонах регистрации пассажиров, а также прохождения досмотра в чистую зону аэропорта организована напольная визуализация для обеспечения социальной дистанции 1,5 м», — рассказали «РИА Новостям» в пресс-службе аэропорта во вторник, 31 марта.

В аэропорту сократили интервалы уборки помещений в терминале, а для дезинфекции используются средства с содержанием веществ, рекомендованных Роспотребнадзором. В пресс-службе подчеркнули, что также обрабатываются пассажирские кресла, амбуфлиты, багажные тележки и другие предметы, которые часто используются.

19 марта стало известно, что Домодедово разработал меры по оптимизации затрат и сохранению рабочих мест на фоне коронавируса. Среди них переход к неполной занятости и формирование сменных графиков, основанных на фактическом объеме перевозок.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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