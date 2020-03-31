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В московских аэропортах задержано и отменено 47 рейсов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В московских аэропортах Внуково и Домодедово 31 марта было задержано и отменено 47 рейсов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».

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По состоянию на 03:10 мск во Внуково ожидает отправления один рейс и отменено девять. В Домодедово отменен 31 авиарейс.

В Шереметьево отменены шесть рейсов.

В Жуковском вылеты выполняются по расписанию.

Накануне Росавиация ввела ограничение на возвращение россиян из-за границы, согласно которому с 31 марта возвращаться в столицу граждане РФ смогут только через Шереметьево и только в общем количестве не более 500 человек.

По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, сокращение количества чартерных рейсов в Россию для вывоза россиян из-за рубежа необходимо для более полной работы с прилетающими из-за пандемии коронавируса согражданами.

В связи с ограничениями авиакомпания «Аэрофлот» отменила более 50 рейсов, а «Победа» сообщила, что вынуждена отменить вывозные рейсы из Антальи.

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