Посольство РФ в ФРГ сообщило об отмене ряда вывозных рейсов из Берлина

Рейсы авиакомпании «Аэрофлот», намеченные на 31 марта из Берлина в Москву для вывоза россиян, не состоятся. Об этом сообщается в понедельник, 30 марта, на сайте российской дипмиссии.

Посольство рекомендует уточнять подробности в представительстве авиаперевозчика в Германии по телефону +49 (30) 609-176-286 или электронной почте schoenefeld@aeroflot.de.

Ранее в понедельник глава «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что перевозчик и его руководство работают в штатном режиме, а россиян из-за рубежа вывезут в установленные сроки.

28 марта российская дипмиссия в ФРГ сообщила, что совместно с «Аэрофлотом» принимает меры по организации чартерных вывозных рейсов для граждан России, которые хотят вернуться на родину в свете пандемии коронавируса. Специальные полеты по маршруту Берлин–Москва были запланированы на 28, 29 и 30 марта. Сама авиакомпания отмечала, что 31 марта должны состояться два рейса по этому же маршруту.

Позже в понедельник в российские дипломатические учреждения в Индии обратились 5811 россиян, которые попросили помочь вернуться на родину. Второй вывозной рейс «Аэрофлота» должен отправиться из Дели 1 апреля. Как и 25 марта, это может быть Boeng-777, который сможет вывезти до 390 пассажиров.

Согласно информации Worldometer на 30 марта, в 199 странах мира коронавирусом заразились 760 383 человека, погибли 36 863, а выздоровели 160 140 пациентов.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.