Глава «Аэрофлота» заявил о вывозе россиян из других стран в срок

Руководство авиакомпании «Аэрофлот» и сама компания работают в штатном режиме. Россияне из-за рубежа будут вывезены в установленные сроки, заявил в понедельник, 30 марта, глава авиаперевозчика Виталий Савельев, на брифинге по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса на территории России.

«Как уже было сказано, мы выполним все свои рейсы, мы просим вас не волноваться», — цитирует топ-менеджера ТАСС. По его словам, все руководители авиакомпании находятся на рабочих местах.

Компания на бортах самолетов соблюдает все условия безопасности. Перевозка граждан России пройдет в полном согласовании с МИДом и Минтрансом России, сказал Савельев. Он извинился перед пассажирами за неудобства, которые создала ситуация с коронавирусом.

Ранее в понедельник стало известно, что просьбой помочь вернуться на родину в российские дипломатические учреждения в Индии обратилось 5811 россиян. Второй вывозной рейс «Аэрофлота» из Дели пройдет 1 апреля в 5:50. Как и 25 марта, это, скорее всего, будет Boeng-777, который сможет принять на борт до 390 пассажиров.

Всего в мире по данным Worldometer, на сегодняшний день число инфицированных в мире превысило 735 тыс. Жертвами заболевания стали более 34,8 тыс. человек, выздоровели более 151 тыс.