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Тестирование не выявило в Совете Федерации ни одного инфицированного коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В России ни один из сенаторов Совета Федерации не болен коронавирусом. Согласно итогам тестирования на инфекцию, ни одного положительного результата не выявлено и у сотрудников аппарата

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«По итогам организованного в конце прошлой недели тестирования на коронавирус среди сенаторов и сотрудников аппарата положительных результатов тестов не выявлено», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы верхней палаты.

В понедельник, 30 марта, в России было выявлено 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди новых заражений — 212 обнаружено в Москве. Общее количество инфицированных в стране превысило 1836 человек. Вылечились 66, умерли девять.

Инфографика

Всего в мире по данным Worldometer, на сегодняшний день число инфицированных в мире превысило 723 тыс. Жертвами заболевания стали более 34 тыс. человек, выздоровели более 151 тыс.

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