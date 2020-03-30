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Москалькова опровергла информацию о дефиците продуктов в магазинах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Дефицита продуктов питания в магазинах и торговых сетях шаговой доступности нет, заявила в понедельник, 30 марта, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«В результате постоянного мониторинга, который проводят уполномоченные, дефицита продуктов питания в торговых сетях и магазинах шаговой доступности не выявлено», — написала Москалькова в своем Instagram.

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В то же время она отметила проблемы с медицинскими масками почти во всех федеральных округах страны. Это связано с тем, что ими в первую очередь были обеспечены все лечащие учреждения.

В середине марта среди россиян на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 возник необоснованный ажиотаж вокруг продуктов длительного хранения. Представители бизнеса объяснили опустевшие полки в магазинах, фото которых появились в соцсетях, проблемой с оперативностью выкладки товара в торговом зале.

С психологической точки зрения это объясняется тем, что в такой ситуации люди часто выдают гипертрофированную «реакцию адаптации», начинают навязчиво смотреть новости, читать материалы о заболевании, обсуждать их со знакомыми и рисовать драматические картины будущего, считает кандидат психологических наук, заместитель директора по научно-организационному развитию Психологического института Российской академии образования Наталья Кисельникова.

По состоянию на 30 марта число заразившихся коронавирусом в России достигло 1836 человек. За последние сутки 302 случая выявлено в 35 регионах страны, сообщил оперативный штаб. В результате заражения коронавирусной инфекцией в стране скончались девять человек.

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

Инфографика

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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