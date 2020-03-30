Пациент с коронавирусом скончался во Владимирской области

Пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус скончался в больнице во Владимирской области. Об этом сообщило местное отделение Роспотребнадзора в понедельник, 30 марта.

«У него была пневмония, но, когда его обследовали, у него плюсом еще выявился коронавирус», ― приводит ТАСС слова представителей Роспотребнадзора.

Ранее 30 марта главврач московской больницы в Коммунарке заявил, что за минувшие сутки в медицинском учреждении скончались два человека, у одного из которых диагностировали коронавирус.

По данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом. За сутки 302 случая выявлено в 35 регионах страны.

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