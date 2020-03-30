Прямой эфир
Сюжет:

Житель Москвы с коронавирусом нарушил режим самоизоляции

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инфицированный коронавирусом житель Москвы нарушил режим самоизоляции. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает источник «Известий».

Город, которому нет: в столице вводят спецпропуска для выхода на улицу
Покидать свои жилища москвичи смогут только по регламенту, но о полном закрытии столицы речи не идет

56-летний мужчина находился дома на самостоятельном лечении, так как его болезнь протекала в легкой форме. Ему было запрещено покидать жилье на Дубравной улице, о чем говорилось в соответствующем постановлении, выданном медиками.

Несмотря на то что мужчина знал о своем диагнозе, он вышел на улицу. Теперь его намерены госпитализировать.

Ранее, в понедельник, стало известно, что максимальный штраф за нарушение карантина в России составит 1 млн рублей.

В этот же день в Крыму возбудили первое уголовное дело в отношении мужчины, который вернулся из страны с неблагополучной ситуацией с коронавирусом и нарушил режим самоизоляции.

Инфографика

По данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом. За сутки 302 случая выявлено в 35 регионах страны.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Калининградская область перейдет на режим полной самоизоляции
Во Владивостоке супруги сбежали из-под карантина

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020