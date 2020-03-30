Житель Москвы с коронавирусом нарушил режим самоизоляции

Инфицированный коронавирусом житель Москвы нарушил режим самоизоляции. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает источник «Известий».

56-летний мужчина находился дома на самостоятельном лечении, так как его болезнь протекала в легкой форме. Ему было запрещено покидать жилье на Дубравной улице, о чем говорилось в соответствующем постановлении, выданном медиками.

Несмотря на то что мужчина знал о своем диагнозе, он вышел на улицу. Теперь его намерены госпитализировать.

Ранее, в понедельник, стало известно, что максимальный штраф за нарушение карантина в России составит 1 млн рублей.

В этот же день в Крыму возбудили первое уголовное дело в отношении мужчины, который вернулся из страны с неблагополучной ситуацией с коронавирусом и нарушил режим самоизоляции.

По данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом. За сутки 302 случая выявлено в 35 регионах страны.

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