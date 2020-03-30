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Калининградская область перейдет на режим полной самоизоляции

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Режим полной самоизоляции вводится в Калининградской области с 31 марта. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

Он отметил, что расширение ограничительных мер проходит по примеру Москвы.

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«Режим будет введен с завтрашнего дня, с 00:00. Ровно то же самое, что и в Москве, то есть выходим только в случае необходимости в медицинских услугах, в ближайшие продуктовые магазины, для того чтобы выгулять собаку. Ограничения на передвижение личного транспорта не будет», — цитирует его «Новый Калининград» в понедельник, 30 марта.

Ранее в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин поручил регионам проработать вопрос о введении режима самоизоляции, аналогичного объявленному в Москве и Подмосковье.

В этот же день о режиме полной самоизоляции объявили в Мурманской области.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

По данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом. За сутки 302 случая выявлено в 35 регионах страны.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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