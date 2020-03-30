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Комитет Совфеда поддержал законопроект о праве кабмина вводить режим ЧС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендовал верхней палате парламента поддержать законопроект о полномочиях правительства вводить режим чрезвычайной ситуации. Документ будет рассмотрен 31 марта, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 30 марта.

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Такое решение было принято на очередном заседании комитета по причине осложнения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса SARS-CoV2.

Законопроект предусматривает наделение правительства России правом вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории страны либо на отдельной ее части.

Кроме этого, документ предполагает право правительства координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС, перечень которых предлагается дополнить распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Также документ предусматривает особый порядок регистрации и оборота лекарств и медицинских средств, которые применяются в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, а также с целью профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для общества.

Данная инициатива была внесена в Госдуму правительством России 25 марта. Введение режимов ЧС и повышенной готовности возможно в том числе при возникновении эпидемий. Кабмин также сможет устанавливать правила, обязательные к исполнению при введении таких режимов.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позднее такие же ограничительные меры были введены в Мурманской и Калининградской областях.

По данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом. За сутки 302 случая выявлено в 35 регионах страны.

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