Мурашко рассказал о ресурсе по контролю за пациентами с коронавирусом

В России разработан новый информационный ресурс по контролю за пациентами с диагностированным коронавирусом. Об этом в понедельник, 30 марта, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Нами разработан информационный ресурс, и мы готовы после подписания постановления правительства ввести в эксплуатацию новую информационную систему по контролю за пациентами, находящимися в любом состоянии, в любой степени тяжести ― легкой, средней или тяжелой», ― цитирует его «РИА Новости».

Мурашко отметил, что эта система апробирована уже в 24 регионах страны и что в скором времени она будет полностью интегрирована с Министерством связи.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 1836 случая заражений коронавирусом. За последние сутки было выявлено 302 новых случая в 35 регионах страны.

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