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«Ростех» завершил разработку нового противовирусного комбинезона

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Фото: Госкорпорация «Ростех»
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«Ростех» разработал новый противовирусный комбинезон, который защищает от вирусов и других биологических угроз. Костюмы предназначены для медиков, работников обслуживающего сектора и специализированных служб. Об этом сообщается в понедельник, 30 марта, на сайте госкорпорации.

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«Дочерняя корпорация «Росхимзащита» уже приступила к их опытному производству», — говорится в тексте.

Костюмы сделаны из дублирующего пленочного материала и могут использоваться вместе с другими средствами индивидуальной защиты. Вес изделия составляет менее 500 г.

Ранее в этот же день в госкорпорации рассказали, что осваивают производство новейшей портативной мини-лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции, пишет RT.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 1836 случая заражений коронавирусом. Из них 66 вылечились, девять скончались.

Инфографика

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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