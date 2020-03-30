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Второй временный морг для жертв коронавируса откроют в Мадриде

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Фото: REUTERS/Susana Vera
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Второй временный морг для хранения тел умерших от COVID-19 начнет действовать в Мадриде. Об этом в понедельник, 30 марта, представители властей Испании сообщили в ходе пресс-конференции после заседания комитета по борьбе с распространением коронавируса.

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На прошлой неделе из-за отсутствия ресурсов у похоронных бюро стали использовать в качестве временного морга каток в Ледовом дворце, сообщает агентство Europa Press.

Вторым временным моргом станет здание, предназначавшееся для Института судебно-медицинской экспертизы, построенное в Городе юстиции, но не использовавшееся. Здание находится в районе Вальдебебас на севере столицы.

Вместимость камер, расположенных в здании, — 230 тел.

По данным Worldometer на 30 марта, Испания занимает третье место в мире по числу зараженных коронавирусом нового типа. В стране зарегистрированы более 85 тыс. случаев заболевания, умерли более 5 тыс. человек, вылечились более 7,4 тыс. пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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