Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Оперштаб назвал возраст новых заболевших коронавирусом в Москве
Мир
В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи
Экономика
Путин поручил организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в России
Мир
Спецпоезд с эвакуированными украинцами прибыл в Киев из Москвы
Общество
Собянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию
Сюжет:

Число заражений коронавирусом в Испании составило 78 797

0
Фото: REUTERS/Sergio Perez
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере 78 797 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Испании. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

В ведомстве отметили, что количество летальных исходов составило 6528, 14 709 пациентов при этом вылечились.

Старик и горе: в Испании персонал бежит из гериатрических клиник
Подопечных домов престарелых оставили без медицинской помощи

Наибольшее количество зараженных приходится на Мадрид (22 677).

Ранее в этот же день стало известно, что испанские власти приняли решение ужесточить карантинные меры в стране на ближайшие две недели. С 30 марта по 9 апреля все граждане, чья работа не является жизненно необходимой, должны будут оставаться дома.

19 марта врач Андрей Рубцов рассказал, что высокая смертность от коронавируса SARS-CoV-2 в Испании связана с тем, что в стране высокая продолжительность жизни, а многие заболевшие ― люди старшего возраста.

Он подчеркнул, что испанский минздрав не предоставляет полных данных о заболеваемости и смертности. На данный момент известно, что 33% зараженных — старше 65 лет, а 18% ― старше 75.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 668 тыс. случаев заболевания, умерли почти 31 тыс. человек, вылечились более 143 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Скрывшую поездку в Испанию женщину-инфекциониста готовят к выписке в Ставрополье
Шестой пациент с коронавирусом умер в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020