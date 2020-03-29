Число заражений коронавирусом в Испании составило 78 797

По меньшей мере 78 797 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Испании. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

В ведомстве отметили, что количество летальных исходов составило 6528, 14 709 пациентов при этом вылечились.

Наибольшее количество зараженных приходится на Мадрид (22 677).

Ранее в этот же день стало известно, что испанские власти приняли решение ужесточить карантинные меры в стране на ближайшие две недели. С 30 марта по 9 апреля все граждане, чья работа не является жизненно необходимой, должны будут оставаться дома.

19 марта врач Андрей Рубцов рассказал, что высокая смертность от коронавируса SARS-CoV-2 в Испании связана с тем, что в стране высокая продолжительность жизни, а многие заболевшие ― люди старшего возраста.

Он подчеркнул, что испанский минздрав не предоставляет полных данных о заболеваемости и смертности. На данный момент известно, что 33% зараженных — старше 65 лет, а 18% ― старше 75.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 668 тыс. случаев заболевания, умерли почти 31 тыс. человек, вылечились более 143 тыс.