Шестой пациент с коронавирусом умер в Москве. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщили в оперативном штабе.

Пациенту было 90 лет. Помимо коронавируса, он страдал от хронической ишемии мозга, энцефалопатии и паркинсонизма.

До этого было известно о семи смертях пациентов с коронавирусом в России: пяти в Москве, одной в Санкт-Петербурге и одной в Оренбурге.

Ранее 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число больных коронавирусом в столице превысило тысячу человек.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 664,5 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились — 142 тыс.

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