Число заболевших коронавирусом в Москве превысило тысячу

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Заболевших становится всё больше, их число превысило тысячу, говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Собянин подчеркнул, что от заболевания не застрахован никто.

«Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами», — написал он.

Мэр призвал всех москвичей при выходе на улицу соблюдать безопасную дистанцию и «вести себя, как в очереди у банкомата, где считается неприличным подходить слишком близко». Работающие магазины и аптеки могли бы помочь горожанам в этом и сделать специальную разметку с обозначением этого расстояния, отметил он.

Говоря об итогах первого из девяти нерабочих дней — 28 марта, мэр отметил, что большая часть москвичей проявила сознательность и сидела дома. В метро было в три раза меньше пассажиров, чем в среднем по субботам, в общественном транспорте — в два раза меньше. В парки пришли всего 52 тыс. человек, «ничтожно мало» для весенней субботы, но часто они собирались большими группами и не соблюдали дистанцию, а в природных зонах собирались компании с шашлыками.

Большинство горожан старше 65 лет проявили ответственность и были дома, но 20% из них совершили дальние поездки.

«Дорогие мои, вы — в группе риска и своими поездками создаете огромную опасность, прежде всего для самих себя», — напомнил мэр.

Ранее, 29 марта, Собянин рассказал, что на нерабочей неделе городские власти планируют жестко отслеживать соблюдение карантина больными с легкой формой коронавируса, которые лечатся дома.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 664,5 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились — 142 тыс.

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