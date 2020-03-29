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В столичных школах и детсадах появятся дежурные группы

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Sebastian Gollnow
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В московских детских садах появятся дежурные группы до 12 человек для дошкольников, чьи родители будут работать на следующей неделе. Об этом сообщается на сайте мэра столицы в воскресенье, 29 марта.

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«Речь о медиках, сотрудниках экстренных служб, правоохранительных органов и ряда других организаций», — сказано в сообщении.

Такие же группы откроют в школах для учеников с первого по четвертый класс. Учителя будут проводить развивающие занятия, а также предметные консультации.

«В образовательных учреждениях, на базе которых заработают дежурные группы, созданы все необходимые для профилактики заболеваний условия: в помещениях регулярно будут проводить уборку и проветривание, а также использовать бактерицидные лампы закрытого типа, безопасные для учащихся и воспитанников», — отмечается в сообщении.

Кроме того, детям ежедневно будут измерять температуру и следить за их самочувствием.

Для детей и подростков, которые останутся дома, будут организованы в дистанционной форме дополнительные развивающие занятия, включая научные лекции, виртуальные экскурсии, показы спектаклей и опер.

Российские школы с 23 марта ушли на каникулы, студенты переведены на дистанционный режим обучения.

26 марта Минпросвещения России призвало не доверять распространяемой в социальных сетях недостоверной информации о якобы досрочном завершении учебного года из-за распространения коронавируса.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 664,5 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились — 142 тыс.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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