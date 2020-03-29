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Собянин пообещал жестко следить за лечащимися на дому больными коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал жестко контролировать соблюдение карантинного режима горожанами, которые амбулаторно лечатся от легкой формы коронавируса. Об этом он заявил в эфире программы «Вести-Москва» телеканала «Россия 1».

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«Наблюдение за этими гражданами будет чрезвычайно жесткое, мы включим для этого все технические средства, которые имеются у города», — отметил градоначальник.

По словам мэра, накануне один из таких пациентов, который «решил погулять», ровно через два часа был доставлен в инфекционную больницу. Его изначально не планировалось госпитализировать, так как он «сидел дома в хороших условиях», но «надо было и сидеть дома», подчеркнул Собянин.

28 марта в Санкт-Петербурге мужчина, вернувшийся из Швейцарии, сбежал из-под карантина. Изначально он отбывал его дома, но нарушал правила, его принудительно отправили отбывать карантин в пансионате, но он сбежал через окно. Его задержали и отправили обратно в пансионат. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 664,5 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились — 142 тыс.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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