Собянин пообещал жестко следить за лечащимися на дому больными коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал жестко контролировать соблюдение карантинного режима горожанами, которые амбулаторно лечатся от легкой формы коронавируса. Об этом он заявил в эфире программы «Вести-Москва» телеканала «Россия 1».

«Наблюдение за этими гражданами будет чрезвычайно жесткое, мы включим для этого все технические средства, которые имеются у города», — отметил градоначальник.

По словам мэра, накануне один из таких пациентов, который «решил погулять», ровно через два часа был доставлен в инфекционную больницу. Его изначально не планировалось госпитализировать, так как он «сидел дома в хороших условиях», но «надо было и сидеть дома», подчеркнул Собянин.

28 марта в Санкт-Петербурге мужчина, вернувшийся из Швейцарии, сбежал из-под карантина. Изначально он отбывал его дома, но нарушал правила, его принудительно отправили отбывать карантин в пансионате, но он сбежал через окно. Его задержали и отправили обратно в пансионат. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 664,5 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились — 142 тыс.

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