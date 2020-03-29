Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса

Результаты вакцинации от коронавируса проявятся минимум через год после создания вакцины, а возможно и через два. Об этом заявил президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в воскресенье, 29 марта.

«Но мы не можем остановить всю страну на этот период. Нам следует спокойно пройти по острию ножа», — сказал он «РИА Новости».

Конкретного средства, которое могло бы остановить распространение коронавируса, нет, рассказал врач. Вирус постепенно будет становиться менее агрессивным благодаря иммунитету переболевших и вакцинации, так же, как произошло с гриппом, ветрянкой и другими болезнями.

27 марта глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что сейчас существует семь прототипов вакцины против коронавируса. По ее словам, ждать появления готового препарата можно примерно через 11 месяцев.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 664,5 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились — 142 тыс.

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