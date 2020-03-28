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Уголовное дело возбуждено в отношении сбежавшего с карантина петербуржца

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Фото: телеканал «78»/78.ru
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Следственные органы возбудили уголовное дело по факту побега 32-летнего жителя Санкт-Петербурга из-под карантина в соответствии со статьей о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщает в субботу, 28 марта, телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Часть поисковой операции была заснята корреспондентом «78.ru». На записи видно, что одетые в костюмы химзащиты сотрудники полиции прибыли домой к беглецу, но двери никто не открыл.

«В результате розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали беглеца в съемной квартире на улице Покрышева в Приморском районе Санкт-Петербурга. Мужчину каретой скорой помощи отправили обратно в пансионат «Заря», — говорится в сообщении.

Позже мужчину задержали.

Россиянин вернулся из Швейцарии, однако не соблюдал режим самоизоляции. Тогда его принудительно поместили на карантин в пансионат «Заря», однако он вылез из окна своей палаты и сбежал.

27 марта в Госдуме предложили принять законопроект о лишении свободы и повышенных штрафах за нарушение карантина. В частности, нарушение эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет наказываться штрафом до 1 млн рублей либо лишением права на профессию на срок до трех лет.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли более 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. По данным оперативного штаба, в России заболели 1264 человека, семь пациентов умерли.

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