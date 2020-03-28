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Сбежавший из-под карантина петербуржец задержан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали сбежавшего из-под карантина мужчину, в отношении которого ранее возбудили дело о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального главка МВД.

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«Сотрудники полиции задержали беглеца в съемной квартире на улице Покрышева в Приморском районе Санкт-Петербурга. Мужчину каретой скорой помощи отправили обратно в пансионат «Заря», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в этот же день сообщалось, что 32-летний россиянин сбежал из-под карантина в Санкт-Петербурге. Россиянин вернулся из Швейцарии, однако не соблюдал режим самоизоляции. Тогда его принудительно поместили на карантин в пансионат «Заря», однако он вылез из окна своей палаты и сбежал.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 617 тыс. случаев заболевания, умерли почти 28 тыс. человек, вылечились более 137 тыс.

В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших в стране к 28 марта достигло 1264. Из больниц выписали 49 пациентов, скончались семеро.

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