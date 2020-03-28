Трое жителей Крыма нарушили карантин и попытались выехать на Украину

Трое жителей Крыма нарушили режим самоизоляции и попытались выехать на Украину, однако были задержаны на границе. Об этом сообщил начальник республиканского погрануправления ФСБ Сергей Станкевич.

«Были выявлены три гражданина России, которые прибыли в пункт пропуска для выезда на территорию Украины, но которым ранее за два, за три дня до этого вручали соответствующее предписание на самоизоляцию», — цитирует его слова «КрымPress» в субботу, 28 марта.

Он отметил, что сотрудники Роспотребнадзора и МВД провели комплекс мероприятий по локализации этих граждан.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге разыскивают 32-летнего мужчину, который сбежал из карантина.

По данным оперативного штаба, число заболевших в России выросло до 1264. По его информации, четверо пациентов умерли в Москве, но в этот же день правительство Оренбургской области заявило о еще одном скончавшемся 57-летнем жителе региона.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 607 тыс. случаев заболевания, умерли более 27 тыс. человек, вылечились более 134 тыс.

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