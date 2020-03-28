Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Москве рассказали про наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Общество
Винокур рассказал о состоянии Лещенко
Общество
ФМБА представило схему лечения коронавируса противомалярийным препаратом
Общество
ВОЗ сообщила об одинаковой опасности коронавируса для всех возрастов
Общество
ФСБ пресекла деятельность банды подпольных оружейников
Сюжет:

Трое жителей Крыма нарушили карантин и попытались выехать на Украину

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трое жителей Крыма нарушили режим самоизоляции и попытались выехать на Украину, однако были задержаны на границе. Об этом сообщил начальник республиканского погрануправления ФСБ Сергей Станкевич.

Равнение на столицу: страна ужесточит меры по примеру Москвы
Для борьбы с распространением коронавируса во всех субъектах закрываются места массового скопления людей

«Были выявлены три гражданина России, которые прибыли в пункт пропуска для выезда на территорию Украины, но которым ранее за два, за три дня до этого вручали соответствующее предписание на самоизоляцию», — цитирует его слова «КрымPress» в субботу, 28 марта.

Он отметил, что сотрудники Роспотребнадзора и МВД провели комплекс мероприятий по локализации этих граждан.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге разыскивают 32-летнего мужчину, который сбежал из карантина.

По данным оперативного штаба, число заболевших в России выросло до 1264. По его информации, четверо пациентов умерли в Москве, но в этот же день правительство Оренбургской области заявило о еще одном скончавшемся 57-летнем жителе региона.

5656

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 607 тыс. случаев заболевания, умерли более 27 тыс. человек, вылечились более 134 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мурашко сообщил о заражении нескольких врачей коронавирусом не от пациентов
Московские загсы изменят порядок работы из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020