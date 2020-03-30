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Гендиректора Большого театра выписали из больницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Генеральный директор государственного академического Большого театра Владимир Урин, госпитализированного из-за ОРВИ, выписали из больницы.

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«Владимира Георгиевича выписали из больницы, и он приступил к работе в тех условиях, которые сейчас имеются в стране — то есть в удаленном режиме», — сообщила «РИА Новостям» пресс-атташе театра Катерина Новикова.

Урин был госпитализирован с диагнозом ОРВИ в середине марта. Было принято решение проводить лечение в стационаре.

16 марта Большой театр отменил все свои постановки до 10 апреля после распоряжения московских властей о запрете любых мероприятий численностью больше 50 человек.

Инфографика

По данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 1836 случаев заражений коронавирусом, при этом девять человек скончались, а еще 66 ― выздоровели. За последние сутки было выявлено 302 новых случая в 35 регионах страны.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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