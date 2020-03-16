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Большой театр отменил выступления до 10 апреля из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Государственный академический Большой театр отменил все свои постановки с 17 марта по 10 апреля после распоряжения московских властей о запрете любых мероприятий численностью больше 50 человек. Об этом заявил директор театра Владимир Урин в понедельник, 16 марта.

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«Мы понимаем ситуацию, относимся к ней очень серьезно. С завтрашнего дня по 10 апреля отменяем все спектакли. Зрители могут сдать билеты и получат за это все деньги в связи с форс-мажорными обстоятельствами», — цитирует Урина ТАСС.

Помимо этого об отмене выступлений заявили в Театре на Таганке. «Спектакль «Lё Тартюф.Комедия» покажем 3 апреля по трансляции, так как весь зал продан из-за премьерного ажиотажа», — подчеркнул пресс-атташе театра Егор Хлыстов.

Также об изменении своего расписания рассказали в Театре имени Вахтангова, музыкальном театре «Геликон-опера», Московском театре мюзикла и МХТ имени Чехова, передает «РИА Новости».

Ранее 16 марта мэр Москвы Сергей Собянин запретил проведение в российской столице любых мероприятий численностью более 50 человек из-за опасности коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer 16 марта, в мире заразились более 174 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6686 человек.

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