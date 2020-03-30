Винокур рассказал о состоянии госпитализированного с коронавирусом Лещенко

Состояние российского певца Льва Лещенко, госпитализированного с диагнозом коронавирус, улучшилось, но о выписке говорить пока рано. Об этом в понедельник, 30 марта, рассказал «РИА Новости» друг артиста юморист Владимир Винокур.

«Разговаривали с ним, на улучшение пошел, всё хорошо, но еще неизвестно, когда выпишут, сам жду», ― сообщил он агентству.

24 марта сообщалось, что Лещенко вместе с супругой госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке с подозрением на воспаление легких. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции. Затем врачи диагностировали у него коронавирус.

В первые сутки состояние певца ухудшилось, из-за чего было принято решение перевести его в реанимацию.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 1836 случаев заражений коронавирусом, при этом девять человек скончались, а еще 66 ― выздоровели. За последние сутки было выявлено 302 новых случая в 35 регионах страны.

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