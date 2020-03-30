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Игорь Николаев заявил об отсутствии у него коронавируса

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Российский композитор и певец Игорь Николаев в понедельник, 30 марта, сообщил о получении отрицательного результата анализа на коронавирус.

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«COVID-19 отрицательно. Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки», ― написал он на своей странице в Instagram.

Также артист поблагодарил врачей Коммунарки, где проходил обследование.

26 марта на своей странице в социальной сети Николаев рассказал, что находится на карантине в Коммунарке и пожелал всем здоровья. Исполнитель самостоятельно обратился в медицинский центр, где сдал анализы на коронавирус. Позже стало известно, что предварительный диагноз у Николаева ― «очаговая пневмония».

24 марта сообщалось, что народного артиста РСФСР Льва Лещенко вместе с супругой госпитализировали в больницу в Коммунарке с подозрением на воспаление легких. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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