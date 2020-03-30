По нынешним сценам: как сохранить зрителя и не поссориться с авторами

Театры закрыты и ушли в онлайн. Однако, как оказалось, многие из них не имеют разрешений от создателей спектаклей на подобный вид деятельности, что вызвало негативную реакцию представителей Российского авторского общества (РАО). И хотя формально конфликт исчерпан, проблема соблюдения авторских прав во время интернет-трансляций осталась. «Известия» выяснили, как театрам избежать судебных исков, сохранить объем онлайн-постановок и в итоге контакт со зрителем в этот непростой период.

Не джентельменский договор

Театры активно осваивают интернет-пространство, чтобы, с одной стороны, показать зрителю, что они живы и продолжают работать, а с другой — дать возможность меломанам не остаться без высокого искусства. Например, федеральный центр поддержки гастрольной деятельности запустил онлайн-проект «Домашний сезон», в рамках которого планирует бесплатный показ около 100 спектаклей театров из столиц и регионов. Отдельно взятые театральные площадки проводят как онлайн-трансляции премьер, так и показы архивных постановок.

При этом, как выяснили «Известия», у многих заведений культуры не заключены соответствующие договоры с авторами драматических произведений и создателями спектаклей — режиссерами, сценографами, композиторами и другими владельцами интеллектуальной собственности. Это взволновало официального представителя РАО — компания «Театральный агент» разослала в адрес театров предостерегающие письма (имеются в распоряжении «Известий»).

«Театру необходимо запрашивать у авторов дополнительные полномочия в части использования произведений и территорий такого использования. Обращаем ваше внимание на тот факт, что у авторов отсутствует обязанность бесплатного расширения того объёма прав, которые ранее предоставлены театру», — говорится в письме.

т1 Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Проще говоря, если автор или его представитель увидят, что театр показывает видеоверсию спектакля или транслирует его в режиме онлайн, но при этом в договоре не был указан подобный вид деятельности, то он может подать в суд. Штраф за подобные действия составляет до 5 млн руб. Также законодательством предусмотрены административная и уголовная ответственность за такие нарушения.

— В договоре на передачу прав должны быть обозначены все возможные способы использования произведения, — пояснил «Известиям» руководитель юридической службы Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Илья Морозов. — У нас пока нет полной статистики, но ряд театров уже сообщает, что у них есть записи спектаклей, желание участвовать в нашем спецпроекте «Большие гастроли-онлайн», но нет разрешения, и чтобы его получить, потребуется ряд дополнительных соглашений с целым пулом авторов и представляющих их компаний.

Агент раздора

Для многих театров в условиях цейтнота (показывать надо сейчас, а на договор нужно время), это стало трудной задачей и поводом обвинить представителей РАО в превышении полномочий.

— У театров, прекративших свою деятельность в связи с карантином, понесших огромные убытки, агентство потребовало пересмотра договоров или фактического прекращения интернет-трансляций. Вместо того, чтобы стать мостиком, соединяющим два берега одной реки, они почему-то стали командирами и регуляторами, — заявил «Известиям» директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

А директор театра «Практика» Борис Мездрич пояснил, что функция организации, занимающейся авторскими правами, — техническое сопровождение и обеспечение выплат, и она не может заходить в ситуации прямых договоренностей театра и автора.

т2 Трансляция концерта «Верди Online» Фото: ТАСС/Владимир Гердо

При этом опрошенные театральные деятели отметили, что с юридической точки зрения «Театральный агент» действовал правильно, а вот с этической создал ненужный негативный фон, не проявил ощущения момента, когда страна, а вместе с ней культурные учреждения оказались в тяжелой ситуации.

Гендиректор «Театрального агента» Виктория Сладковская сообщила «Известиям», что представители театрального сообщества не совсем верно истолковали обращение. По ее словам, «Театральный агент» попросил просто проследить за правами — вот и всё.

— Там не было никаких других подтекстов, — считает она. — Большинство крупных театров, как, например, Большой, Мариинка, Театр оперетты всегда очищают права. Это зависит от руководства театров, юридической службы, а мы со своей стороны готовы помочь решить все вопросы, чтобы в этот тяжелый период всем было по возможности комфортно.

Коммуникацией театров, авторов и посредствующих организаций озаботилось и Минкультуры. Там «Известия» заверили: все под контролем, механизм получения театрами необходимых разрешений будет действовать четко и в соответствии с ситуацией.

— Поскольку театры осуществляют интернет-трансляции бесплатно для граждан и без извлечения дохода, ООО «Театральный агент», представляющее интересы известных драматургов, сценографов и иных авторов, выступило с инициативой о содействии театрам в получении разрешений авторов на использование произведений без выплаты авторских отчислений, — сообщили в ведомстве.

При этом в Минкультуры подчеркнули: использование произведений независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без таковой, правомерно только при наличии письменного разрешения автора, оформленного в виде лицензионного или иного договора. То есть задача всех участников процесса — оперативно эти документы оформлять. Как выяснили «Известия», примеры четкой работы уже имеются.

т2 Сцена из спектакля «Дорогая Елена Сергеевна» Фото: Театр «Сатирикон»/satirikon.ru

В «Сатириконе» в День Театра состоялась онлайн-трансляция премьеры спектакля «Дорогая Елена Сергеевна», которую посмотрело более 12 тыс. зрителей. По словам директора театра Владимира Казаченко, в срочном порядке пришлось выходить на автора Людмилу Разумовскую и ее агента, чтобы заключить дополнительное соглашение. На будущее, отметил он, в договоре нужно обязательно оговаривать способ использования авторских прав. В том числе, возможность записей спектаклей, их трансляции в режиме онлайн, по телевидению или на интернет-ресурсах. Если автор даже за бесплатную трансляцию потребует деньги, это его право.

В одной лодке

Несмотря на то, что авторы тоже переживают непростые времена, многие из них готовы пойти навстречу театрам.

Драматург Николай Коляда, получающий авторское вознаграждение через «Театральный агент», отметил, что эта организация въедливая и настойчивая.

— Ничего плохого в их обращении не вижу, — поделился он с «Известиями». — Другое дело, я прекрасно понимаю, какое сейчас сложное время и не буду биться за то, чтобы театры отчисляли авторские за онлайн-трансляции по моим пьесам.

Драматург Ярослава Пулинович пояснила, что у нее почти во всех договорах указаны пункты, касающиеся видеоверсий спектаклей и онлайн-показов, а с театрами, которые не учли такой вид использования, этот вопрос нужно решать индивидуально.

т4 Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

— Авторы тоже оказались в тяжелой ситуации и думают, как кормить семью, — призналась она. — Сейчас мы еще получаем роялти за прошлый месяц, но совсем скоро вообще ничего не будем получать, так как спектакли не играют. У некоторых театров есть большой запас прочности, и почему я должна передавать им бесплатно дополнительный объём прав? Но есть те, кто действительно в бедственном положении, и с ними надо договариваться.

Писатель Евгений Водолазкин готов помочь театрам и будет рад, если трансляции спектаклей по его произведениям поднимут дух граждан, выведут кого-то из депрессии и паники.

— Какие могут быть деньги в такой ситуации? — недоумевает он.

По словам писателя, он уже переговорил со своим агентом, и готов не только разрешить транслировать бесплатно спектакли по его произведениям, но и срочным образом согласует все юридические нюансы, чтобы театры не переживали.