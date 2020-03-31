В Минтрансе объяснили сокращение чартерных рейсов в Россию с 31 марта

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих прокомментировал сокращение количества чартерных рейсов в Россию для вывоза россиян из-за рубежа. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам министра, это необходимо для более полной работы с прилетающими из-за пандемии коронавируса согражданами.

30 марта Дитрих рассказал, что за последние 10 дней в Россию из-за границы вернулось 155 тыс. россиян.

Ранее в этот день Росавиация объявила, что с 31 марта возвращаться из-за рубежа в столицу граждане РФ смогут только через Шереметьево и только в общем количестве не более 500 человек.

В связи с введением данных ограничений авиакомпания «Аэрофлот» отменила более 50 рейсов, а «Победа» сообщила, что вынуждена отменить вывозные рейсы из Антальи.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 30 марта число зараженных новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 693 тыс., скончались более 33 тыс. человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.