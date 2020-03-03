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В аэропортах усилят контроль за прилетающими из Италии, Ирана и Кореи

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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У всех прибывающих в Россию из Ирана, Италии и Южной Кореи на границе будут отбирать пробы на коронавирус. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Анны Поповой, опубликованном во вторник, 3 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

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Документ подписан Поповой 2 марта. В постановлении поручено «организовать отбор материала» на новый коронавирус у прилетающих в Россию в пунктах пропуска через границу РФ. Анализы должны направляться для исследований в центры гигиены и эпидемиологии.

При выявлении подозрений на коронавирус необходимо незамедлительно провести регламентированный комплекс мероприятий, отметила Попова.

Ранее, во вторник, стало известно о нахождении россиян, вернувшихся из Китая, на домашнем карантине в Подмосковье. Речь идет о 136 пассажирах. По данным Роспотребнадзора, всего в России регистрировали шесть случаев коронавируса. Два гражданина Китая уже вылечились, четверо россиян находятся под наблюдением врачей.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 3 марта, только в КНР от заболевания скончались 2943 человека, заразились более 80 тыс. человек.

ВОЗ сообщила о распространении новой инфекции в 64 странах помимо Китая.

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