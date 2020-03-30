Росавиация отказала «Победе» в вывозных рейсах из Антальи

Росавиация не дала разрешения авиакомпании «Победа» на вывоз клиентов из Антальи в московский аэропорт Шереметьево. Об этом сообщается в аккаунте авиакомпании в Instagram в понедельник, 30 марта.

«Мы вынуждены отменить рейсы Анталия–Москва, запланированные на 31 марта и 1 апреля. Мы автоматически вернем вам деньги за билет на отмененный рейс», — говорится в сообщении «Победы».

В авиакомпании добавили, что очень сожалеют, что не смогут вернуть своих клиентов домой.

Кроме того, об отмене вывозных рейсов сообщило посольство РФ в Лондоне. По данным дипведомства, Росавиация отозвала разрешения для одной из авиакомпаний на вывоз россиян 31 марта, а также 1, 4, 5 апреля.

Ранее Росавиация сообщила, что с 31 марта возвращаться из-за рубежа в столицу россияне смогут только через Шереметьево и только в общем количестве не более 500 человек. Самолеты «Победы» летают во Внуково.

С 20 по 30 марта в Россию вернулись более 155 тыс. граждан. В связи с этим график вывоза россиян начали формировать на основе данных МИДа и решения оперативного штаба правительства РФ о предельной численности прибывающих в страну пассажиров.

К настоящему моменту в диппредставительства РФ в Индии уже обратились 5811 россиян, которые ждут помощи в возвращении на родину. Вывозной рейс «Аэрофлота» должен отправиться из Дели 1 апреля.