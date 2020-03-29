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Захарова отчитала уезжающих «за лучшей жизнью» россиян

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Состоятельных россиян, которые уехали в западные страны, там долгое время обманывали за их собственные деньги. Такое мнение в воскресенье, 29 марта, выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х», — написала она на своей странице в Facebook.

Дипломат рассказала, что на фоне ситуации с распространением коронавируса ей позвонили «очень богатые» россияне с просьбой отправить частный самолет за их сыном, проживающим в Лондоне. По их словам, в Великобритании им обнулили медицинские страховки, а тест на наличие COVID-19 стоит 450 фунтов (около 44 тыс. рублей).

«Во многих странах, которым вы привезли деньги, покупали недвижимость и строили бизнес, вам сейчас указали на дверь. Жестко и неэмоционально со словами «ничего личного, просто бизнес», — написала Захарова, призвав таких россиян начать с уважения к РФ и ее народу.

Днем ранее Захарова опубликовала видеообращение, в котором призвала россиян извлечь пользу из пребывания дома.

25 марта президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства подписал соответствующий указ. При этом власти исходят из того, что те, кто работал на удаленке, продолжат это делать.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 678 тыс. случаев заболевания, умерли более 31 тыс. человек, вылечились — 146 тыс. Больше всего заболевших в США — 123,7 тыс. человек.

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