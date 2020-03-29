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Жительница Кировской области заразилась COVID-19 от соседей по поезду

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Еще один случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19, зарегистрирован в Кировской области. Заболела женщина, которая ехала в поезде вместе с туристами, вернувшимися из Германии, сообщило 29 марта региональное правительство.

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Эта женщина стала девятой заболевшей. Ранее коронавирус подтвердился у супружеской пары, прибывшей из Германии (их 26 марта выписали из больницы после полного выздоровления), четверых пассажиров поезда Москва – Новый Уренгой, ехавших рядом с ними, в том числе девятилетнего ребенка, и еще двух человек, вернувшихся после зарубежных поездок, передает «РИА Новости».

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 668 тыс. случаев заболевания, умерли более 31 тыс. человек, вылечились — 142 тыс.

Корона

В России, по последним данным, инфицированы 1534 человек. Из больниц выписали 64 пациентов, восемь умерли.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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