Вторую переболевшую коронавирусом пациентку выписали в Калининградской области

Вторую жительницу Калининградской области выписали из больницы после излечения от коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Пациентка — мать самой первой заразившейся в регионе (женщины, которая вернулась из Италии), передает «РИА Новости». Ее возраст собеседники журналистов не назвали, но уточнили, что она самая старшая из заболевших жителей области.

Всего в области 11 подтвержденных случаев вместе с выздоровевшими. Оставшиеся пациенты с коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили в штабе. Под медицинским наблюдением находятся 1,5 тыс. человек.

Первую в регионе пациентку с COVID-19 выписали 20 марта.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 668 тыс. случаев заболевания, умерли более 31 тыс. человек, вылечились — 142 тыс.

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