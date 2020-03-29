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Вторую переболевшую коронавирусом пациентку выписали в Калининградской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Вторую жительницу Калининградской области выписали из больницы после излечения от коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

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Пациентка — мать самой первой заразившейся в регионе (женщины, которая вернулась из Италии), передает «РИА Новости». Ее возраст собеседники журналистов не назвали, но уточнили, что она самая старшая из заболевших жителей области.

Всего в области 11 подтвержденных случаев вместе с выздоровевшими. Оставшиеся пациенты с коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили в штабе. Под медицинским наблюдением находятся 1,5 тыс. человек.

Первую в регионе пациентку с COVID-19 выписали 20 марта.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 668 тыс. случаев заболевания, умерли более 31 тыс. человек, вылечились — 142 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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