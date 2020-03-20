Калининградский губернатор оценил идею присоединить регион к Польше

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отказался комментировать идею о присоединении региона к Польше из-за закрытия российских границ. По его словам, такая мысль не заслуживает серьезного обсуждения.

«Честно говоря, оценивать высказывания каких-то безымянных интернет-троллей губернатору Калининградской области — слишком много чести этим польским графоманам», — сказал он «Газете.Ру».

Глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков со своей стороны заявил, что местные власти не готовы комментировать «степень вменяемости» тех, кто призывает присоединить Калининград к Польше. Никакой официальной дискуссии на эту тему не ведется, сказал он «РИА Новости».

17 марта польское издание Gazeta Wyborcza опубликовало статью о ситуации в Калининграде во время коронавируса. В комментариях к материалу, где обсуждалось затруднительное положение региона из-за закрытия границ России, читатели газеты обсудили возможность присоединения области к Польше.

В марте многие российские перевозчики приостановили рейсы за рубеж из-за коронавируса. Также временно прекращена выдача виз иностранцам, ограничен въезд в Россию для них.

Первый случай коронавируса в Калининградской области зафиксирован в начале марта. Жительница региона, у которой подтвердилось заболевание, недавно вернулась из Италии. 20 марта ее выписали из больницы. Всего в регионе зафиксировано пять случаев заражения.