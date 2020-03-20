Прямой эфир
Сюжет:

Калининградский губернатор оценил идею присоединить регион к Польше

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отказался комментировать идею о присоединении региона к Польше из-за закрытия российских границ. По его словам, такая мысль не заслуживает серьезного обсуждения.

Самодепортация: из-за COVID-19 иностранцы не могут вернуться домой
РФ вывезла большинство своих туристов из Европы, но проблема Черногории сохраняется

«Честно говоря, оценивать высказывания каких-то безымянных интернет-троллей губернатору Калининградской области — слишком много чести этим польским графоманам», — сказал он «Газете.Ру».

Глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков со своей стороны заявил, что местные власти не готовы комментировать «степень вменяемости» тех, кто призывает присоединить Калининград к Польше. Никакой официальной дискуссии на эту тему не ведется, сказал он «РИА Новости».

17 марта польское издание Gazeta Wyborcza опубликовало статью о ситуации в Калининграде во время коронавируса. В комментариях к материалу, где обсуждалось затруднительное положение региона из-за закрытия границ России, читатели газеты обсудили возможность присоединения области к Польше.

В марте многие российские перевозчики приостановили рейсы за рубеж из-за коронавируса. Также временно прекращена выдача виз иностранцам, ограничен въезд в Россию для них.

Первый случай коронавируса в Калининградской области зафиксирован в начале марта. Жительница региона, у которой подтвердилось заболевание, недавно вернулась из Италии. 20 марта ее выписали из больницы. Всего в регионе зафиксировано пять случаев заражения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Калининграде госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
В Челябинске ввели ограничения на свадебные торжества из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020