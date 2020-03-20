Поляки захотели присоединить к себе Калининградскую область

Польское издание Gazeta Wyborcza опубликовало статью о ситуации в Калининграде во время коронавируса, а читатели газеты помечтали присоединить российский регион к Польше.

В материале отмечалось, что из-за закрытия границ Польши и Литвы калининградцы оказались в неудобном положении. Вернуться домой из Европы они могут теперь только через Москву или Петербург, а привычный шопинг в Польше теперь невозможен.

В то же время издание отмечает, что ситуация с распространением коронавируса в Калининградской области весьма спокойная, выявлены всего несколько случаев инфицирования. При этом в магазинах запасов хватит на месяцы, даже если регион окажется полностью отрезан от остальной части РФ.

Польские читатели газеты решили, что будет неплохо присоединить к себе Калининградскую область.

«Для них было бы лучше присоединиться к Польше», — написал один из комментаторов.

«Вдруг жители захотят войти в состав Польши <...> Мне интересно, что сделал бы (президент России Владимир) Путин, если бы внезапно обнаружил на подходах к Калининграду польских зеленых человечков», — помечтал Harles.

Другие читатели предположили, что в ответ Россия нанесет массированный удар и любой ценой удержит свой ключевой регион.

В ноябре китайский портал Eastday предположил, что в случае военного конфликта с Россией силы НАТО смогут захватить Калининград приблизительно за двое суток.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в ответ отметил, что у альянса нет шансов захватить Калининград без крупного конфликта.