Польский журналист призвал брать пример с России в преодолении трудностей

Польский журналист в материале для портала Obserwator Polityczny восхитился тем, как Россия преодолевает глобальные трудности, а также ее способностью помогать другим.

«В мире нет такой второй устойчивой свободной рыночной экономики, как Россия. Не найти и настолько хорошо подготовленной страны, у которой есть структуры, силы и ресурсы, способные предотвращать, изолировать, поражать и помогать — в случае эпидемии», — говорится в материале.

Кроме того, поразило его то, как РФ преодолела «океан ада», который на нее обрушили западные страны своими санкциями. Несмотря на несколько волн расширения ограничений, Москва фиксировала отсутствие дефицита бюджета и даже увеличила валютные резервы.

Более того, российская экономика стала независимой от Запада, особенно в части поставок продовольствия. На сегодняшний день РФ способна сама себя обеспечивать всем необходимым.

В то же время, несмотря на трудности, Москва умудряется оказывать помощь другим.

«Она до сих пор дает работу — то есть хлеб — миллионам украинцев. Россия как страна и россияне как люди не отвернулись от своих соотечественников с Украины», — пишет автор 18 марта.

Журналист уверен — Россия прекрасный союзник. Она уже помогла разгромить террористов в Сирии, поддержала законное правительство этой страны и оказала гуманитарную помощь простым сирийцам.

«Это беспрецедентно, это совершенно другой образ обращения с союзниками, чем тот, который проявляли в том регионе или в Афганистане как американцы, так и и всё НАТО», — объясняет автор.

Призвал он также брать пример с армии РФ, в «которой служат настоящие мужчины». По мнению журналистам, Россия пострадала, но сохранила самостоятельность и суверенитет.

На фоне всего перечисленного польский автор не сомневается, что Москва справится и с коронавирусом. Тем более, что масштабы РФ позволяют ей безопасно изолировать населенные пункты друг от друга.

Накануне в Германии призвали отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса.