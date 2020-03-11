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Шрёдер призвал Европу изменить отношения с Россией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Европе необходимы другие отношения с Россией — добрососедские, без применения санкционной политики. Такого мнения придерживается бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

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Политик выступил за налаживание отношений с Москвой и снятие ограничительных мер.

«Нам, европейцам, нужны другие отношения с Россией, это вне всякого сомнения», — сказал он в интервью RND, опубликованном 11 марта.

Шрёдер полагает, что ФРГ должна проявлять «больше понимания» в чувствительных для России вопросах, имея в виду события Второй мировой войны. Также в интервью политик признался, что дружит с президентом России Владимиром Путиным — «так было, и так и будет».

О необходимости диалога с Россией ранее в феврале заявила экс-глава австрийского МИДа Карин Кнайсль. В интервью «Известиям» она заявила, что «ощущения диалога», которое у Вены было с Москвой, не наблюдается в отношениях Европы с США.

В том же месяце бывший президент Польши Лех Валенса призвал Варшаву примириться с Москвой назло Западу. По его словам, стране необходимо завершить текущий этап польско-российских отношений и «приступить к созиданию». Такое шаг, по мнению Валенсы, «сотрясет» Европу и США, которые используют разногласия между Москвой и Варшавой в своих целях.

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