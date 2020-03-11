Старый новый ход: Евросоюз намерен лучше контактировать с Россией

Евросоюз пытается определиться с тем, как дальше выстраивать отношения с РФ: с одной стороны, речь идет об их улучшении, с другой — никто не намерен отказываться от пяти принципов политики в адрес Москвы. В СМИ, среди чиновников и дипломатов периодически звучат идеи о пересмотре восточной стратегии ЕС в сторону большего вовлечения России в европейскую архитектуру безопасности. Тем не менее единства по поводу сотрудничества с РФ в объединении нет. «Известия» пообщались с депутатами Европарламента (ЕП) и пришли к выводу: в 2020 году взгляды европейских политиков на РФ по-прежнему варьируются «от любви до ненависти». При этом большинство поддерживает нынешний подход Брюсселя, а это значит, что принципиально стратегия ЕС в отношении Москвы в ближайшее время не изменится.

Выборочное сотрудничество

На неформальной встрече глав МИД ЕС в Загребе 5 марта Евросоюз сообщил о намерении улучшить отношения с Россией и Турцией. Такое заявление прозвучало на фоне обострения в сирийской провинции Идлиб и встречи лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, призванной это обострение решить.

— Наши отношения с этими двумя странами сложные, но мы должны улучшать различные их аспекты, — сказал тогда верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. — У нас накапливались сложности, и нам надо перезапустить новый подход, с тем чтобы их преодолеть.

Уже на следующий день, когда стал известен позитивный исход встречи российского и турецкого лидеров в Москве, глава дипломатии ЕС сообщил о намерении посетить РФ в ближайшее время. Цель поездки — обсудить с российским руководством двусторонние отношения. При этом он подчеркнул: такой визит не стоит воспринимать «как нечто экстраординарное». Сроки поездки пока не ясны, однако известно, что накануне Жозеп Боррель планирует посетить Украину и, в частности, Донбасс — чтобы послать сторонам сильный сигнал соблюдать Минские соглашения.

При этом, как подчеркнули «Известиям» в Совете Евросоюза, заявления главы европейской дипломатии не противоречат нынешней стратегии ЕС в отношении России — напротив, они прекрасно «вписываются в эту концепцию». Ее одобрили в марте 2016 года, она сводится к пяти принципам политики по построению отношений с РФ:

— полное выполнение Минских соглашений;

— укрепление отношений ЕС с восточными партнерами и другими соседями — в частности, в Центральной Азии;

— укрепление устойчивости Евросоюза — особенно в сфере энергетической безопасности, гибридных угроз и стратегических коммуникаций;

— выборочное сотрудничество с Россией по конкретным международным вопросам, представляющим особый интерес для Евросоюза — в частности, по Ирану, ближневосточному урегулированию, Сирии, КНДР, проблеме миграции, борьбе с терроризмом, климатическим изменениям;

— поддержка российских гражданских обществ с усилением контактов между жителями России и ЕС.

В своей недавней речи Жозеп Боррель дал понять: отступаться от этих принципов Евросоюз не собирается.

Спектр мнений

При этом среди рядовых европейских политиков наблюдается сильный разброс в их подходах к контактам с РФ. «Известия» пообщались с участниками комитета ЕП по межпарламентскому сотрудничеству с Россией (D-RU) и пришли к выводу, что даже в этом подразделении единства нет. Среди евродепутатов можно выделить три вида позиций: а) резкий отказ от какого-либо сближения «до тех пор, пока Москва не изменит свое поведение»; б) проевропейская точка зрения с поддержкой пяти вышеназванных принципов; в) пересмотр восточной политики ЕС в пользу сближения с РФ.

К первой группе относятся представители стран Восточной Европы — в частности, Прибалтики и Польши. Примечательно, что комитет D-RU возглавляет польский политик — член правящей в Польше партии «Право и справедливость» Рышард Чарнецкий. Он на запрос «Известий» не ответил. Однако своей позицией поделился его литовский коллега.

— Отношения между ЕС и Россией и их трансформация зависят исключительно от способности Москвы прекратить поведение, при котором она нарушает международный порядок, территориальный суверенитет других стран (Грузия и Украина) и создает миллионы беженцев (в Сирии), — сказал «Известиям» литовский депутат в ЕП Андрюс Кубилюс, подчеркнув: за годы с начала украинского кризиса «в российской политике не появилось ничего нового». — Мы надеемся, что пример Украины по ее успешной интеграции в ЕС станет хорошим примером для российских граждан. Именно поэтому сейчас Брюсселю надо сконцентрироваться больше на Украине.

Самая многочисленная группа политиков — те, кто разделяет нынешний подход ЕС, выступая за выборочное сотрудничество в сферах, представляющих интерес для Евросоюза. Здесь, как и в третьей категории, страновое представительство выглядит гораздо шире, а риторика звучит несколько мягче, хотя сохраняется критика внутриполитической обстановки в РФ.

— За последние годы международная политика стала очень динамичной, и, судя по всему, такой она и будет в обозримом будущем. Россия в ней — стратегически важный игрок, и потому в отношениях с ней ЕС должен опираться на этот факт, — сказала в беседе с «Известиями» чешский депутат в ЕП Радка Максова. — Пять принципов основаны на европейских ценностях и исходят из событий внутри РФ, а также на ее внешнеполитических шагах.

Политик отметила, что некоторые элементы вызывают у ЕС серьезное беспокойство — а именно «застопорившееся выполнение Минских соглашений или законодательство, подавляющее российское гражданское общество». До тех пор, пока эти вопросы не будут урегулированы, говорить о более близком сотрудничестве нельзя, подчеркнула Радка Максова. Что касается санкций, то, по ее словам, ограничения до сих пор остаются «эффективным способом сдерживания» — «с их помощью ЕС посылает Москве и международному сообществу ясные политические сигналы».

К третьей категории европейских политиков относятся в основном члены фракции ЕП «Идентичность и демократия», объединяющей правые партии (немецкую «Альтернативу для Германии» — АдГ, итальянскую «Лигу», французское «Национальное объединение»).

— Мы в АдГ неоднократно подчеркивали, что эти принципы в отношениях ЕС и России опираются просто на идеологию, а не на реализм и прагматизм, — сказал «Известиям» вице-глава фракции Йорг Мойтен. — К сожалению, нынешний подход Евросоюза не отражает важную роль, которую РФ играет в глобальной торговле и политике безопасности.

При этом он признает: такая позиция в Евросоюзе поддержкой не пользуется. ЕС должен проснуться и принять эту точку зрения, однако маловероятно, что в ближайшем будущем европейские политики изменят свое искаженное восприятие России, подытожил политик. А это значит, что провозглашение нового подхода в отношениях с РФ — не что иное, как работа по четвертому из пяти принципов европейской восточной стратегии.