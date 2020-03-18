Валенса рассказал о выгоде других стран от плохих отношений Польши и РФ

Варшава и Москва позволяют другим сторонам извлекать выгоду из плохих отношений друг с другом, ситуацию необходимо исправлять. Об этом заявил бывший президент Польши Лех Валенса в интервью «РИА Новости», опубликованном в среду, 18 марта.

«Просто необходимо, чтобы наши отношения в итоге были хорошими. Я всегда говорю: если двое дерутся, то третий из этого извлекает выгоду. И на наших нынешних отношениях теряем мы все — и Россия, и Польша. И даем заработать третьему», — заявил экс-лидер.

По его словам, «из Варшавы до Москвы» всегда ближе, «чем до Вашингтона», поэтому Польша и Россия «обречены друг на друга» и соседство двух стран нужно сделать «приятным». При этом Валенса считает, что именно РФ должна первой сделать шаг навстречу, так как сегодня она сильнее Польши.

«Польская философия такова, что это сильнейший делает предложения, выступает с инициативами. Ибо кто будет слушать того, кто слабее?» — объяснил он.

В первую очередь, полагает Валенса, сторонам нужно урегулировать исторические вопросы, иначе так и не появится «уважения за то, за что надо уважать», имея в виду освобождение Польши во Второй мировой войне. Однако Варшава по-прежнему обвиняет СССР в «навязывании коммунизма» и неверном видении истории тех событий.

«Пока мы не рассчитаемся с этим всем, то всегда будет непонимание, так как одно смешалось с другим. <…> Пока мы этого не сделаем, то будем рвать друг друга так, как сейчас рвем», — уверен Валенса.

В конце февраля Валенса призвал Россию и Польшу примириться назло Западу. По его мнению, такое развитие событий «сотрясло» бы Европу и США, которые используют разногласия между Москвой и Варшавой в своих целях.

За урегулирование разногласий выступил и глава польского МИДа Яцек Чапутович ранее в марте. Также, как и Валенса, он указал, что Россия и Польша являются соседями, между которыми «должны существовать нормальные отношения». Камнем преткновения он тоже назвал различия в видении истории, а именно обстоятельства начала Второй мировой войны.

В последнее время власти Польши всё чаще делают резонансные заявления об исторических событиях, упрекая Москву в «неверном» видении истории. Так, лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил СССР в «пособничестве нацистской Германии» и назвал преувеличенными заслуги Красной армии в освобождении Польши и Освенцима.

Кроме того, польские власти неоднократно демонстрировали неуважительное отношение к монументам солдатам Красной армии, рекомендуя их к сносу. Так, за последние годы было демонтировано более 420 советских памятников.

При этом, согласно опросу, сами жители Польши испытывают чувство благодарности Красной армии за освобождение страны от гитлеровской оккупации в 1945 году.

Неоднозначные заявления о событиях тех лет делают на Украине и в странах Прибалтики. В марте глава МИД России Сергей Лавров назвал целью подобных фальсификаций истории искажение устройства послевоенной системы межгосударственных отношений.