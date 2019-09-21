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МИД РФ увидел угрозу в плане США по прорыву ПВО Калининграда

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Командующий ВВС США в Европе сделал громкое заявление. Джеффри Харриган рассказал о планах уничтожить российскую систему ПВО. В статье издания National Interest военный раскрыл детали. Армия США рассчитывает первым делом напасть на Калининград. Эксклав планируют обступить и с суши, и с моря.

«Во-первых, мы квалифицируем это как угрозы. Во-вторых, мы квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные. В-третьих, мы видим, с какой легкостью политический бомонд, в частности в США, оперирует столь серьезными и очень сложными вопросами, как мировая безопасность и стабильность. Это всё является показателем глупости. Здесь вопрос не только безответственности, но и глупости», — заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Издание National Interest специализируется на военной тематике. Эксперты СМИ уже не раз ошибались с прогнозами.

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