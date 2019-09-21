В Совфеде рассказали о последствиях в случае удара США по Калининграду

Заявлениями о возможном ударе по Калининграду представители США ставят под угрозу жителей Европы, забывая, что ответ России не заставит себя ждать. Об этом в беседе с литовским изданием Baltnews сообщил заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что из-за «российской угрозы» Пентагон разработал план по преодолению систем противовоздушной обороны в Калининграде и в случае необходимости его осуществит.

Джабаров в ответ на это отметил, что Россия не собирается ни на кого нападать, и призвал Харригяна избавиться от «ночных кошмаров».

Сенатор указал, что именно НАТО создает напряженность в Европе, продвигаясь к российским границам. По его словам, в случае удара по территории РФ ответ Москвы последует незамедлительно.

«Пусть попробуют преодолеть системы ПВО в Калининграде и подумают о том, что таким образом они поставят под угрозу жизни миллионов людей в Европе, поскольку ответный удар не заставит себя долго ждать. Россия никогда не нанесет упреждающий удар — Россия всегда будет только обороняться», — подчеркнул Джабаров.

При этом член комитета Совфеда по международным делам Игорь Морозов указал, что заявления американского генерала свидетельствуют о готовности США к нанесению превентивных ударов по территориям оппонентов — России и Китая, которых считает «вызовами» для себя.

«Это заставляет Россию и КНР готовиться к ответному удару и находиться в состоянии повышенной боевой готовности», — указал он.

В 2002 году США закрепили в «Стратегии национальной безопасности» право на нанесение упреждающего удара по потенциально опасному государству. В марте этого года в Пентагоне заявили, что США должны продолжить политику превентивного ядерного удара.

20 сентября сообщалось, что американские бомбардировщики В-52 имитировали в марте удары по Калининградской области.