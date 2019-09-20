СМИ узнали об имитации удара бомбардировщика США по Калининградской области

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 отрабатывал нанесение удара крылатыми ракетами по Калининградской области в марте этого года, пишет The National Interest со ссылкой на независимого аналитика Стефана Уоткинса.

По данным издания, имитация ударов происходила во время переброски самолетов с авиабазы в Луизиане в Великобританию.

«Бомбардировщик В-52H с бортовым номером 60-0024 14 марта пролетел над Канадой и сымитировал удар по территории Российской Федерации. Самолет осуществил разворот лишь в 60 милях (96 км) от российского воздушного пространства», — говорится в материале.

Ранее СМИ также сообщали о подобных «репетициях» атаки. Отмечалось, что B-52, переброшенные на военные базы в Европе, совершали фиктивные ядерные атаки на Россию 14 и 20 марта.

При этом указывалось, что российские истребители перехватили американские бомбардировщики и контролировали их действия, однако напрямую не вмешивались.

17 сентября командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что в Калининградской области расположена мощная система ПВО, однако у Вашингтона есть план по ее преодолению.